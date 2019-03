Spirit der Soul-Ära

Mannheim.Zehn Jahre ist es her, dass die Sweet Soul Music Revue ihre Premiere im Mannheimer Capitol gefeiert hat. Eine Dekade später kehren die Musiker für ein großes Geburtstagskonzert in die Waldhofstraße zurück. Gefeiert wird am Samstag, 23. März, ab 20 Uhr.

Echter Old-School-Soul, so wie er in den 1960er und 70er Jahren geklungen hat, steht auf dem Programm, wenn die vom Heidelberger Saxofonisten Klaus Gassmann gegründete Sweet Soul Music Revue die Bühne betritt. Hits von Otis Redding, James Brown und Aretha Franklin dürfen dabei ebenso wenig fehlen wie Nummern von Ike & Tina Turner, Etta James und Ray Charles.

Mehr als 400 Konzerte

Seit ihrem ersten Auftritt im Capitol 2009 hat die Formation mehr als 400 Konzerte in ganz Deutschland und dem angrenzenden Ausland gegeben und ist außerdem auf Festivals in Italien, Lettland und Spanien aufgetreten. Ihre Anhängerschaft wächst dabei immer noch, zumal die Fans die originalgetreuen Arrangements ebenso zu schätzen wissen wie die große Leidenschaft, mit der die Musiker und Sänger die Hits präsentieren, zum Mitsingen und Tanzen bewegen.

In originaler Soul-Big-Band-Besetzung sorgt die aus neun Mitgliedern bestehende Band mit vierstimmigem Bläsersatz, Rhythmusgruppe und Hammondorgel für den großen Sound ihres Genres in der Tradition von Motown oder Stax. Hinzu kommen – neben Gastgeber, Sänger und Kabarettist Ron Williams – bis zu neun Sängerinnen und Sänger in wechselnder Besetzung.

Langjährige Wegbegleiter wie Jimmy James, dem Grandseigneur des Soul aus New York City, Derrick Alexander und Laeh Jones aus Detroit, Edward Wade aus Nashville, Daniel Stoyanov (Bulgarien) oder Tess D. Smith (Philippinen) sowie weitere Special Guests werden zum Geburtstagskonzert erwartet. sdo

Info: Karten ab 33,70 Euro unter 0621/3367333

