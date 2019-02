Spontan in neuer Besetzung

Mannheim.Ein Abend voller Improvisation, einer anspruchsvollen Besetzung und einer ungewöhnlichen Fusion steht am Freitag, 1. März, 20 Uhr, im Ella & Louis im Rosengarten an: Beim nächsten „Jazz im Quadrat – Hautnah Exklusiv“-Konzert finden sich Trompeter Thomas Siffling, Pianist René Krömer und Marc Marshall auf der Bühne wieder, Letzterer ist der Sohn von Schlagerstar Tony Marshall. Eigentlich hatten beide gemeinsam auftreten wollen, doch es kam anders. Es ist eine spontaner Abend, den Siffling und Marshall da zusammenstellen Denn kurzfristig haben sie das Konzertprogramm abgesprochen, nachdem Vater Tony wegen anderweitiger Verpflichtungen den Auftritt hatte absagen müssen. Aber das passt ja perfekt in einen Jazzclub ...

Was das Publikum erwartet? Marshall hat Jazz in Los Angeles und Klassik in Karlsruhe studiert, stand schon mit Stars wie Aretha Franklin auf der Bühne und moderierte volkstümliche Fernsehsendungen – er ist also in vielen Genres zu Hause. Von Siffling kommen Jazzstandards und unbekanntere Nummern. Eine spannende Fusion für ein außergewöhnliches Konzert. sdo

Info: Freitag, 1.3., 20 Uhr; Karten für 35 Euro plus Gebühren unter ellalouis.de

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.02.2019