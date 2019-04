Sportlich durch die Schlossstadt

Heidelberg.Er zählt zu den beliebtesten Laufveranstaltungen des Landes – der SAS Halbmarathon der TSG 78 Heidelberg, der am kommenden Wochenende zum 38. Mal in der Schlossstadt ausgetragen wird.

Außer dem Halbmarathon über 21,1 Kilometer werden am Sonntag, 7. April, auch der Henkel Team-Lauf (3,1 Kilometer) und der HPK Dr. Natour Bamini-Lauf (1,2 Kilometer) veranstaltet. Wie gewohnt führt der Halbmarathon mit seinen 3500 Startplätzen durch die Altstadt und Neuenheim über den Philosophenweg zum Stift Neuburg, durch Ziegelhausen nach Schlierbach und am Schloss vorbei zum Uniplatz. Dort befindet sich auch das Ziel für alle drei Läufe. Der Start erfolgt jeweils in der Friedrich-Ebert-Anlage, Höhe Peterskirche. Zum Halbmarathon starten die Athleten ab 9.15 Uhr, zum Bambini-Lauf um 9.45 Uhr und zum Henkel Team-Lauf um 10 Uhr.

In diesem Jahr hat sich die TSG 78 einige Neuerungen einfallen lassen: So soll es sowohl im Vorfeld als auch live eine Berichterstattung per Twitter geben. Erstmals wird außerdem eine separate Wertung für die schnellsten Studentinnen und Studenten durchgeführt. Daneben wird unter dem neuen Namen „Staffelstab“ das „Social Sponsoring“, das es beim SAS Halbmarathon seit 2003 gibt, erweitert. Und das Wettkampfbüro befindet nicht mehr in der Neuen Uni, sondern im Gebäude der Triplex-Mensa.

Zur Einstimmung gibt es am Samstag, 6. April, ab 17 eine Pasta-Party mit Livemusik im Zelt auf dem Uniplatz. Meldefrist-Ende für den Halbmarathon war am 28. Februar; ebenso begehrt sind laut Veranstalter die 750 Plätze für den Henkel Team-Lauf. Die Anmeldung für den Bambini-Lauf ist dagegen erst am Laufwochenende selbst möglich. mav

