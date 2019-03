Mannheim.„Dieter Baumann läuft halt (weil singen kann er nicht)“ – schon der Titel ist ganz witzig. Und sehr offenherzig. Denn in diesem Programm wird am Donnerstag, 28. März, nicht etwa über den schwäbischen 5000-Meter-Olympiasieger des Jahres 1992 geredet, der 54-Jährige steht höchstpersönlich auf der Bühne der Mannheimer Klapsmühl’ am Rathaus. Aber inhaltlich bleibt der Ex-Leichtathlet bei seinen Leisten und setzt auf sportliche Pointen rund ums Laufen, etwa beim Pulsvergleich mit Afrikanern oder Fragen zu Trainingsgewohnheiten. Hier bezieht der erfreulich selbstironische Baumann auch gern die Zuschauer mit ein.

Legendärer Schlussspurt

Das Programm scheint sich zunächst nur um einen 100 Kilometer-Lauf zu drehen. Aber es geht Baumann wohl um mehr, wie in dem von ihm verwendeten Zitat aus Alan Sillitoes 60 Jahre alter Erzählung „Die Einsamkeit des Langstreckenläufers“ anklingt: „Dass ein jeder solcher Lauf ein Leben für sich ist – ein kleines Leben, weiß ich – aber ein Leben voller Elend und Glück und voller Ereignisse.“

Natürlich dürfte der legendäre Finallauf von Barcelona 1992 irgendwie auftauchen, bei dem der sich regelrecht überschlagende ARD-Kommentator Gerd Rubenbauer dem unglaublichen Schlussspurt des Deutschen gegen den favorisierten Kenianer Paul Bitok zusätzlich Flügel zu verleihen schien. Inwieweit Baumann die juristisch widerlegten Doping-Vorwürfe aus der „Zahnpasta“-Affäre im Jahr 2000 gegen den engagierten Vorkämpfer für sauberen Sport inzwischen mit Humor nehmen kann, wird man sehen. jpk

Info: Donnerstag, 28. März, 20 Uhr, Klapsmühl' am Rathaus Mannheim, Eintritt: 20 Euro.

