Sprache will gefüttert werden

Mannheim.Vier Performerinnen und ein interaktiver Raum der Sinnlichkeit sollen den komplexen und vielschichtigen Code begreiflich machen, mit dem wir alle uns austauschen, verbinden und verständigen – die Sprache. Die beiden Regisseurinnen Tümay Kilinçel und Wicki Bernhardt zeigen in ihrer theatralen Installation „Sprechen“ das Wesen der Sprache, indem sie den klassischen Bühnenraum in ein Organ verwandeln.

„Wir wollen zeigen, dass Sprache lebendig ist. Und, dass man sie pflegen muss“, erklärt Kilinçel. Das abstrakte Bühnenbild gleiche also einem Magen, der gefüttert werden will. „Die Sprache ist ein so riesiges Phänomen, dass es selbst, wenn man es eingrenzen will, noch groß bleibt“, meint die Regisseurin, die in der Aufführung selbst zur Performerin wird. „Trotzdem wollen wir sie auch für das junge Publikum zugänglich machen und hoffen, dass wir das durch unsere Installation geschafft haben“, sagt Kilinçel. Die Installation „Sprechen“, die am Freitag, 18. Oktober, 18.30 Uhr, im Jungen Nationaltheater Mannheim Premiere feiert, ist ab neun Jahren freigegeben. „Wenn wir es durch unsere Aufführung geschafft haben, dass die Leute zu Hause die Frage nach der Diversität der Sprache weiter stellen, ist das auch schon ein Erfolg“, fügt Kilinçel hinzu.

Ohne klassische Rollen

Im Stück gebe es keine klassischen Spielrollen, erklärt die Regisseurin. Vielmehr lernt das Publikum die Sprache durch kollektives Mitgestalten kennen. Kilinçel arbeitet hauptsächlich als Performerin, Choreographin und Regisseurin in Berlin, Düsseldorf und Frankfurt am Main. Ihre Regie-Partnerin Bernhardt ist zudem freischaffende Performancekünstlerin und Dozentin und lebt in Berlin und Frankfurt am Main. Für den Sound ist Elischa Kaminer zuständig. soge

