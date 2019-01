Sprint durch Wagners Meisterwerk

Tomasz Konieczny. © NTM

Mannheim.Loriots beliebtes Stück „Der Ring an einem Abend“ nach Richard Wagner, 1992 für das Nationaltheater Mannheim (NTM) von Wagner-Kenner Vicco von Bülow entworfen, feiert am Donnerstag, 24. Januar um 19 Uhr seine Wiederaufnahme am Nationaltheater Mannheim. Die musikalische Leitung des Abends übernimmt Benjamin Reiners.

Tomasz Konieczny, von 2002 bis 2006 Ensemblemitglied des Nationaltheaters und inzwischen zu Weltruhm gelangt, kehrt für die Wiederaufnahme des „Ring an einem Abend“ nach Mannheim zurück.

Die Idee dieses Stückes wurde seinerzeit aus der Not geboren. Zum Spielzeitbeginn 1992 schloss das Mannheimer Nationaltheater wegen umfangreicher Umbauarbeiten für anderthalb Jahre seine Pforten. Viele Werke konnten deshalb nur konzertant aufgeführt werden. Klaus Schultz, der im selben Jahr die Intendanz des Nationaltheaters übernommen hatte, machte diese Not zur Tugend: Eine humoristische Kurzfassung von Wagners „Der Ring des Nibelungen“ mit dem Ensemble des Nationaltheaters – für Wagner-Kenner wie für Wagner-Neulinge – wurde geschaffen. sba

Info: 24. Januar, 19 Uhr. An diesem Theatertag erhalten Besucher 25 Prozent, Abonnenten 50 Prozent Ermäßigung. Weitere Vorstellungen am 21. Februar und (zum letzten Mal in dieser Spielzeit) am 17. März. Kartentelefon: 0621/1680 150.

