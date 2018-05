Spurensuche im Wildpark

Anzeige

Ludwigshafen.Zu einer Tierspuren-Suche lädt Naturpädagogin Helga Duczek Kinder und Erwachsene am Donnerstag, 10. Mai, 13 bis 16 Uhr, im Wildpark in Ludwigshafen-Rheingönheim ein. Von einer Jägerin begleitet, können die Teilnehmer abseits der Wege durch den Park pirschen und lernen, wie es aussieht, wenn etwa ein Fuchs „schnürt“ oder was es bedeutet, wenn ein Hirsch „fegt“. Für die Familienführung unter dem Titel „Jägerlatein“ wird unter Tel. 0621/5043370 um eine Anmeldung gebeten. Erwachsene zahlen sechs Euro, Kinder vier und Familien 16 Euro. mav