Stand-up-Comedy im Luisenpark

Anzeige

Auf den Spuren der Bäume

Bei den Kelten gibt es ein Horoskop, das auch 22 unterschiedlichen Bäumen besteht. Beim Rundgang über den keltischen Baumpfad im Luisenpark können die Spaziergänger in Kontakt mit den Bäumen treten, die Pflanzen kennenlernen und schauen, welcher Baum zum Geburtstag passt. Der Rundgang führt ungefähr eine Stunde lang an Nussbaum, Esche, Linde, Ahorn und vielen weiteren Bäumen vorbei. Los geht’s am Heinrich-Vetter Denkmal am Haupteingang am Mittwoch, 16. Mai, um 17 Uhr. Anmeldung unter Telefon 0621/41 00 50 Private Gruppenführungen können zu individuellen Terminen gebucht werden.

Bei den drei Veranstaltungen ist der Parkeintritt zu bezahlen.

Im Freizeithaus geht es mit der Reihe „Kochen, backen, grillen“ weiter: Am Donnerstag, 17. Mai, um 15 Uhr können die Kinder selbst Pizza aus dem Holzofen backen. Im Freizeithaus wird außerdem Montag bis Freitag um 15 Uhr gebastelt, gemalt oder gegärtnert. ham

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.05.2018