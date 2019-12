© Klein und Repplinger

Nachdem die Kölner Komikerin Carolin Kebekus allein mit ihrer letzten Tour 300 000 Menschen erreicht hatte, ist sie am Samstag, 7. Dezember, 20 Uhr, mit ihrem Programm „Pussy Nation“ wieder in der Mannheimer SAP Arena zu Gast (Einlass ab 18.30 Uhr). Zuletzt war die 39-Jährige in der Kategorie „Beste Comedy-Show“ des Deutschen Comedypreises 2019 ausgezeichnet worden. Bei Redaktionsschluss gab es noch Restkarten ab 38 Euro unter eventim.de (Achtung: freie Platzwahl).