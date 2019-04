Star der Szene

Mannheim.Irgendwo zwischen Jazz, Hip-Hop und Filmmusik fühlt sich Alfa Mist zu Hause. Sein Stil lässt sich schwerlich einordnen, „nicht jazzig genug für die Jazzer, aber auch nicht easy genug für die Easy Listeners“, sagt er selbst. Dennoch – oder gerade deswegen – war sein Debütalbum „Antiphon“ blitzschnell vergriffen. Nun ist er live unterwegs und macht am Sonntag, 28. April, um 20 Uhr für ein Konzert in der Alten Feuerwache in Mannheim Station, wo er seine Fans schon einmal begeistert hat.

Info: Karten für 18 Euro plus Gebühren unter altefeuerwache.com

