„Starallüren sind mir fremd“

Nicht alle Italiener sind Machos. Eros Ramazzotti gefällt sich ganz offensichtlich in der Rolle des Gentleman besser, als er Interviews in seinem Studio im Süden Mailands gibt. Weil die Klimaanlage die Temperatur arg herunterkühlt, fröstelt die Übersetzerin. Der Sänger lässt ihr sofort eine Jacke bringen. Er ist darauf bedacht, dass sich alle in seiner Umgebung wohlfühlen. Das spiegelt auch seine Musik wider. Der Italo-Pop auf seinem Album „Vita ce n’è“ , das am 23. November erscheint, präsentiert sich gewohnt eingängig. Ein Ohrwurm reiht sich an den nächsten. Viele Stücke haben ein wehmütiges Flair. Als Duettpartner hat der 55-Jährige diesmal die Kanadierin Alessia Cara („Vale per sempre“), den Puerto-Ricaner Luis Fonsi („Per la Strada una Canzone“) und Deutschlands erfolgreichste Schlagersängerin Helene Fischer („Per il resto tutto bene“) gewonnen. Am 13. April spielt der 55-Jährige in der Mannheimer SAP Arena.

Herr Ramazzotti, warum heißt Ihre CD „Vita ce n’è“?

Eros Ramazzotti: Dafür gibt es verschiedene Gründe. Zunächst einmal ist der Albumtitel für alle leicht auszusprechen. Auch für Deutsche. Wenn Sie ihn in Ihre Muttersprache übersetzen, bedeutet er „Das ist das Leben“. Was ich damit sagen will: Selbst wenn vielleicht nicht immer alles perfekt ist und wir manchmal schwierige Zeiten überstehen müssen, machen wir unermüdlich weiter. Wir leben unser Leben.

Versuchen Sie, Optimismus zu verbreiten?

Ramazzotti: Positive Energie ist für mich von immenser Wichtigkeit. Ich denke, wir sollten beharrlich das Positive suchen.

Zieht sich diese Erkenntnis wie ein Leitsatz durch Ihre Platte?

Ramazzotti: Für meine Langspieler war stets die Liebe der rote Faden – daran hat sich bei „Vita ce n’è“ nichts geändert. Ein paar Stücke beschäftigen sich allerdings auch mit anderen Themen. Zum Beispiel der Titel „Per il resto tutto bene“, den ich mit Helene Fischer singe. In dieser Nummer geht es darum, dass man für gewöhnlich so tut, als sei in dieser Welt alles in Ordnung. Dabei liegt auf unserem Planeten einiges im Argen.

Warum wollten Sie ein Duett mit Helene Fischer aufnehmen?

Ramazzotti: Sie ist einfach eine tolle Künstlerin, die eine unglaubliche Ausstrahlung hat. Ich denke, wir harmonieren gut miteinander. Darum lag es für uns beide auf der Hand, ein gemeinsames Projekt zu realisieren.

Ihre Fans fragen sich jetzt natürlich, ob Sie während Ihrer Deutschlandtournee, unter anderem am 13. April in der Mannheimer SAP Arena, Helene Fischer womöglich als Gast auf die Bühne holen werden.

Ramazzotti: Vielleicht lädt mich Helene ja mal in eine ihrer Shows ein (lacht). Im Ernst: Während einer Tournee muss sich zunächst alles vernünftig einspielen. Wenn es dann bei meinen Konzerten richtig läuft, stellt sich die Frage: Wie sieht es zu der Zeit in Helenes Terminkalender aus? Noch gibt es jedenfalls kein festes Datum für einen gemeinsamen Auftritt. Obwohl ich durchaus offen dafür wäre.

Ein besonderer Höhepunkt Ihrer Konzerte wird das Lied „Una Vita nueva“ sein, weil es vom typischen Ramazzotti-Klangkosmos ein Stück weit abweicht.

Ramazzotti: Da haben Sie recht. Der Discosound tanzt ein wenig aus der Reihe. Ursprünglich hatte ich den Plan, den Song in Italien produzieren zu lassen. Bis ich in den USA einen spanischen Produzenten fand, der sich genau auf dieses Genre spezialisiert hat.

Wovon handelt der Song „Una Vita nueva“?

Ramazzotti: Von der Liebe. Ich erzähle davon, wie sich jemand eine neue Beziehung aufbaut. Wie ihm seine Partnerin zu einem neuen Leben verhilft. Auch wenn diese Nummer autobiografische Züge hat, kann sie jeder ganz individuell interpretieren.

Würden Sie sagen, dass Sie mit Ihrer zweiten Frau, der Moderatorin, Marica Pellegrinelli noch einmal von vorne begonnen haben?

Ramazzotti: Auf jeden Fall. Wir sind in unserer Partnerschaft zusammengewachsen. Sonst hätten wir uns sicher nicht dafür entschieden, miteinander Kinder zu bekommen. Durch die Geburt unserer Tochter und unseres Sohnes hat sich unser beider Leben grundlegend verändert.

Ist Ihre Frau für Sie als Künstler eine Ihrer größten Inspirationen?

Ramazzotti: Sagen wir so: Die Menschen um mich herum geben mir kreativen Input – sei es meine Familie, meine Tochter aus erster Ehe oder eben meine Frau.

Gerade Ihre Liebeslieder verströmen oft Wehmut. Woran liegt das?

Ramazzotti: Ich glaube, das empfinden die Deutschen bloß so, weil sie größtenteils meine Texte nicht verstehen. Sie konzentrieren sich völlig auf meinen Gesang, der halt oft nostalgisch-melancholisch anmutet.

Heißt das, Sie sind von Natur aus gar kein Melancholiker?

Ramazzotti: Ein Stück weit ist Melancholie schon in meinem Charakter verankert. Doch grundsätzlich bin ich jemand, der eher nach vorne schaut und nicht unbedingt zurückblickt.

Sprechen wir also über ein zukünftiges Projekt: Ihre Tournee. Leiden Ihre Gigs manchmal darunter, dass Ihre deutschen Zuschauer meistens keine Italienischkenntnisse haben?

