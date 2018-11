Starbesetzung führt Verdi auf

Mannheim.Für den Festlichen Opernabend „Rigoletto“ am Sonntag, 18. November, 19 Uhr, hat das Mannheimer Nationaltheater zwei vielversprechende Gäste eingeladen: den Bariton Zeljko Lucic und den Tenor Jean-François Borras.

Lucic war lange in Frankfurt engagiert, hat aber inzwischen alle wichtigen Opernbühnen der Welt erobert. Als seine Paraderollen gelten Jago, Macbeth, Nabucco, Scarpia und eben Rigoletto, mit dem er zuletzt in Paris Triumphe gefeiert hat. Der junge Franzose Jean-François Borras gilt als aufgehender Stern unter den Lyrischen Tenören. Als „Faust“ hat er gerade die Met erobert. Am Sonntag wird man ihn als Duca di Mantova erleben – eine Rolle, die er auch schon in Rouen, Athen und Genua gesungen hat.

In Mannheim steht mit Nikola Hillebrand eine Gilda auf der Bühne, die selbst Weltstars das Wasser reichen kann. Die 25-jährige Sängerin verfügt nicht nur über den Zauber der Jugend. Ihr strahlender Sopran und ihre Bühnenpräsenz lassen keine Wünsche offen. Auch der Auftragskiller Sparafucile und seine Schwester Maddalena sind mit Sung Ha und Julia Faylenbogen bestens besetzt, desgleichen die Höflinge und der von Dani Juris perfekt einstudierte Chor. Benjamin Reiners am Pult ist der richtige Mann für Verdis temperamentgeladene Partitur.

1851 uraufgeführt

Der 1851 in Venedig uraufgeführte „Rigoletto“ (Libretto: Francesco Maria Piave nach „Le roi s’amuse“ von Victor Hugo) begründete Verdis Weltruhm. Bei Regisseur Alexander Schulin ist der Hof zu Mantua ein Drogensumpf. Der an Leib und Seele missgestaltete Hofnarr Rigoletto wandelt sich vom Zyniker zum liebenden Vater. Nach Monterones Fluch zitiert er immer wieder „Il vecchio maledivami“ (Der alte Mann verfluchte mich).

Zum Schluss sei noch auf zwei Stellen hingewiesen: Gildas Arie beginnt mit den Worten „Gualtier Maldé“. Das ist der falsche Name des „armen Studenten“, als der sich der Herzog bei ihr eingeschlichen hat. Und der singt neben dem Gassenhauer „La donna è mobile“ eine der schönsten lyrischen Verdi-Arien: „Ella mi fu rapita“ (Sie wurde mir entrissen). W.B.

