Stargitarrist kommt in die Quadratestadt

Mannheim.Die vierte Ausgabe des Mannheim Musik Film Festivals startet in diesem Jahr im heißen Spätsommer: Vom 1. bis 11. September zeigt das Cinema Quadrat, Mannheims kommunales Kino, eine Auswahl bemerkenswerter Musikfilme.

Die Besucher erwartet beim diesjährigen Festival Filme über Gitarren mit Aura, Reggae-Musiker auf Jamaica, ein klassisches Streichquartett und die Toten Hosen, Filmmusik und PJ Harvey – sowie Spielfilme, die sich fiktiv mit Popmusiker-Biografien beschäftigen. Der Film „Carmine Street Guitars“ eröffnet das Festival am 1. September. Und passend zum Film über den Bau handgefertigter und maßgeschneiderter Gitarren in einer kleinen Instrumentenwerkstatt in New York wird Claus Boesser-Ferrari, Stargitarrist aus Laudenbach mit internationaler Reputation, zur Einstimmung ein Live-Konzert geben.

Sein musikalisches Programm umfasst an diesem Tag eigene Kompositionen sowie Jazz-, Rock- und Folktitel, die in flirrenden Klangkaskaden oder raffinierten, perkussiven Grooves verpackt daherkommen. see

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.08.2019