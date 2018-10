Starke Frauen auf der Bühne

Rhein-Neckar.In den kommenden Tagen prägt „Frauen-Power“ das Programm von Enjoy Jazz. Gleich mehrere Musikerinnen – nicht nur Sängerinnen – stehen im Rampenlicht.

Eine, die auch außerhalb der Bühne ihre Stimme erhebt, um Benachteiligungen anzuprangern, ist die US-Sängerin Cécile McLorin Salvant. Am Freitag, 2. November, 20 Uhr, führt sie im BASF-Feierabendhaus Ludwigshafen eine ganze Big Band an. Und was für eine: Das Clayton-Hamilton Jazz Orchestra gilt als das wohl beste in klassischer Jazztradition musizierende Orchester. Allein das Rhythmusteam mit John Clayton (Bass) und Jeff Hamilton (Schlagzeug) steht für swingende Perfektion. Auf jeden Fall ein Höhepunkt des Festivals (Eintritt: 32 bis 42 Euro, Abendkasse).

Kreative Flötentöne

In Europa noch ein Geheimtipp, in den USA längst die führende Flötistin des Jazz – das ist Nicole Mitchell. Am Samstag, 3. November, 20 Uhr, ist sie mit ihrem Oktett zu Gast im Ludwigshafener Kulturzentrum das Haus. Angekündigt wird ein Mix aus Blues, New Bop, Free Jazz, Afro-Rhythmen, Klassik und Weltmusik. Das klingt vielversprechend. (Karten: 31 Euro).

Zwei führende Vertreterinnen des deutschen Jazz sind am Sonntag, 4. November, um 16 Uhr, im Mark Twain Center Heidelberg zu erleben: Die Kölner Altsaxofonistin Angelika Niescier und die Weinheimer Pianistin Anke Helfrich werden zunächst an einer Podiumsdiskussion über die zunehmende Bedeutung der Frauen im Jazz, in der Wirtschaft und in der Gesellschaft teilnehmen. Danach sind von den beiden Instrumentalistinnen spannende Dialoge auf der Bühne zu erwarten (Karten: 25 Euro).

Die nächste Jazzfrau im Festivalprogramm ist die rumänische Sängerin Elena Mindru. Die Stimmbandvirtuosin, die atemberaubende Kapriolen schlägt, ist mit einem finnischen Begleittrio und dem polnischen Ausnahmegeiger Adam Baldych am Montag, 5. November, 20 Uhr, in der Alten Feuerwache Mannheim zu Gast. (Karten: 18 Euro).

Erwin Ditzners Gala

Einige hochkreative Männer sind in den nächsten Tagen bei Enjoy Jazz selbstredend auch noch zu erleben. Allen voran der Ludwigshafener Schlagzeuger Erwin Ditzner, der sein traditionelles „Carte Blanche“- Konzert bestreitet, bei dem er mit Gastmusikern seiner Wahl auftreten darf. Am, Donnerstag, 1. November, um 20 Uhr, spielt er außer mit seinem musikalischen Dauerpartner Sebastian Gramss mit den Gästen Christopher Dell (Vibraofon) und Tobias Delius (Saxofon) in der Alten Feuerwache Mannheim. Dell, früher viele Jahre in Mannheim zu Hause, ist ein Meister rasanter, höchst komplexer Free-Improvisationen. Im freien Jazz ist auch Delius zu Hause. (Eintritt: 20 Euro).

Auf welch wunderbare Weise freies Zusammenspiel möglich ist, das wird auch das Pablo Held Trio beweisen. Am Dienstag, 6. November, 20 Uhr, ist es im Ludwigshafener Haus zu Gast. Und dort werden die drei Musiker demonstrieren, wie traumwandlerisch sicher sie sich verstehen (Karten: 24 Euro). gespi

