Starke Rap-Texte

Heidelberg.Seine Videos kassieren Klickraten im siebenstelligen Bereich, sein aktuelles Album „Wellritzstrasse“ erschienen Ende 2018, wird von Kritikern und Fans gefeiert: Am Dienstag, 29. Januar, 20 Uhr, ist Rapper ENO in der Halle 02 in Heidelberg zu Gast. Mit seinen starken Texten und großer Ausdruckskraft hat er sichlängst von einem vielversprechenden Senkrechtstarter zu einem neuen Star der Generation Deutschrap entwickelt. Auf seinem Album versammelt er Gäste wie Xatar, Azad, Samy und S4mm, und was er bislang veröffentlicht hat, lässt darauf schließen, dass für ihn noch lange nicht Schluss ist. sdo

Info: Dienstag, 29. Januar, 20 Uhr, Halle 02, Heidelberg; Karten für 19,80 Euro (plus Gebühren) unter halle02.de

