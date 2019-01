Starke Stimme

Anne Haigis. © Hans-Peter Wild

Mannheim.Wie ein Abend unter Freunden fühle sich ein Konzertabend mit ihr an, sagen Fans. Und Anne Haigis ist bekannt dafür, mit Ausstrahlung und Wärme eigene und fremde Songs nicht nur zu interpretieren, sondern regelrecht an ihr Publikum zu verschenken. Am Samstag, 12. Januar, 20 Uhr, ist die 63-Jährige im Mannheimer Capitol zu hören. Begleitet wird die Sängerin von ihrem musikalischen Weggefährten Niklas Hauke an Piano, Orgel, Akkordeon und Gesang. Auf dem Programm stehen auch Nummern aus ihrem deutschsprachigen Repertoire. sdo

