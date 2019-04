Starke Stimmen am Mikrophon

Mannheim.„Jesus Christ Superstar“ kehrt zurück ins Mannheimer Capitol: An Gründonnerstag und Karfreitag, 18. und 19. April, jeweils um 20 Uhr, stehen Solisten, großer Chor und Band auf der Bühne, um eines der erfolgreichsten Musicals aller Zeiten zu interpretieren.

Zu sehen und zu hören sind unter anderem renommierte Musical-Stars mit starken Stimmen wie der Brite Rob Fowler in der Rolle des Jesus, Patricia Meeden als Maria Magdalena und Lokalmatador Sascha Krebs als Judas. Gemeinsam erzählen sie die letzten sieben Tage des Jesus von Nazareth mit den berühmten Liedern der Rockoper von Andrew Lloyd Webber und Tim Rice, wie sie 1971 in New York ihre – ebenso umjubelte wie verurteilte – Premiere feierte. Die Capitol-Inszenierung steht unter der musikalischen Leitung von Joe Völker und wird dramaturgisch von Georg Veit begleitet.

An Karfreitag gibt es ab 17.30 Uhr im Casino eine etwa 45-minütige Einführung. Helmut Krüger, Theologe mit Hang zu Ironie und Sarkasmus, beleuchtet die politischen und religiösen Hintergründe. sdo

