Stars geben sich das Mikro in die Hand

Schwetzingen.Der altehrwürdige Schlosspark in Schwetzingen bildet wieder mal die Kulisse für Popmusik von heute. In der Konzertreihe „Musik im Park“ sind fünf Tage lang Stars der Szene zu Gast in der historischen Umgebung.

Zum Auftakt am Mittwoch, 31. Juli, steht die Band Pur auf der Bühne. Der Auftritt von Hartmut Engler & Co. ist – fast schon standesgemäß – bereits ausverkauft.

Dafür gibt es noch Tickets für Roger Hodgson: Als Bandmitglied von Supertramp ist der Melodienzauberer weltberühmt geworden. Natürlich spielt er bei seinem Schwetzinger Konzert am Donnerstag, 1. August, um 20 Uhr, einige der alten, zeitlos guten Hits, aber auch neuere Stücke.

Tags darauf, am Freitag, 2. August, 19 Uhr, gehört die Bühne Michael Patrick Kelly. Der Sprössling der Kelly Family feiert längst eigene Erfolge, hat sich zum erwachsenen Popmusiker gemausert – mit erstaunlichem Facettenreichtum. Er singt hymnische Rocksongs ebenso wie bewegende Balladen und melodische Pop-Ohrwürmer, alle mit jener Intensität, wie sie speziell irischen Musiker zu eigen ist.

Abwechslung ist Trumpf

Etwas lauter wird die Klangkulisse im Schlosspark am Samstag, 3. August, um 19.30 Uhr: Dann sind die Symphonic-Metal-Rocker Within Temptation zu Gast in Schwetzingen. Die Niederländer vermischen harte, krachige Rock-Riffs, orchestrale Keyboard-Sounds und Folk-Melodien, die Frontfrau Sharon den Adel mit hoher Stimme intoniert.

Eine großartige Sängerin wird am Sonntag, 4. August, 19.30 Uhr, den Schlosspark beschallen: Die Französin Zaz ist die Edith Piaf von heute. Dass sie als Straßenmusikerin begonnen hat, hört man ihr noch immer an. Sie besitzt eine durchdringende, angeraute Stimme und hat ein Gespür dafür, ihr Publikum zu packen. Ihr Repertoire ist weit gespannt – von Musette-Walzern, über poetische Chansons bis hin eingängigen Poptiteln und swingenden Jazzsongs. Ohne Frage: ein Weltstar. gespi

