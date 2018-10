Stars im Doppelpack

Mannheim.Am Ende steht hier – wie immer bei diesem Stück – die Vernichtung des Don Giovanni, die Regisseurin Ekaterina Vasileva am Nationaltheater Mannheim als Mord durch Zertreten darstellt: Don Giovanni, per se natürlich nicht unbedingt ein kleines Würstchen zu nennen, wird unter dem riesigen, aufblasbaren, rosaroten Fuß begraben, der aus dem Schnürboden des Theaters unheilvoll herabschwebt und ihn platt tritt. Wie eine Küchenschabe. Der Horizont, der im Theater freilich nur eine schnöde Metallwand ist, färbt sich gelb, orange und feuerrot, Mozart lässt es krachen, wirbelt mit der Pauke und schafft mit finsteren d-Moll- und in die Tiefe ziehenden Sekund-Akkorden eine Atmosphäre des Untergangs. Hölle. Eine „Apokalypse Now“ nach Amadeus!

Exzellenter Mozartsänger

Die strittige Produktion Vasilevas, die Höhepunkt des Festivals Mannheimer Sommer werden sollte, wird jetzt als Festlicher Opernabend gezeigt: am Samstag, 20. Oktober, 19 Uhr, im Opernhaus am Goetheplatz.

Das Zweiergespann Don Giovanni und Leporello ist mit illustren Gästen besetzt: Erwin Schrott, nicht nur, aber auch weltbekannt als Ex-Mann Anna Netrebkos, wird Leporello übernehmen. Der aus Uruguay stammende Bariton gilt als exzellenter Mozartinterpret und Spezialist für Giovanni, Leporello und Figaro. Und der mittlerweile weltbekannte Alt-Mannheimer Michael Volle, der sich längst im schweren Fach von Verdi, Puccini und Wagner betätigt, übernimmt die Titelpartie. Volle freut sich sehr auf den Abend. Er sei ja vor zwei Jahren nach etwa 20 Jahren Abwesenheit als Scarpia (Festlicher Opernabend mit „Tosca“) wieder ans Nationaltheater gekommen. Das sei ein Fest gewesen, „wie Heimkommen“, sagte Volle unlängst im Gespräch mit dieser Zeitung. Volle, der in den 1990ern im Ensemble des Nationaltheaters sang, freut sich, „mal wieder Mozart zu singen, und dann noch in Mannheim und ,Don Giovanni’“, sagte er. Ihm würden nur noch selten solche Partien angeboten. Kein Wunder: Volle ist normalerweise eher in Sachen Hans Sachs, Beckmesser, Scarpia oder Falstaff unterwegs. Doch obwohl ihn die Sicht der Russin anhand des Trailers, den er gesehen hat, nicht überzeugt habe, wolle er das Beste geben.

Die musikalische Leitung des Abends hat Mannheims Generalmusikdirektor Alexander Soddy. In den weiteren Partien werden Sung Ha (Komtur), Estelle Kruger (Donna Anna), Juraj Holly (Don Ottavio), Ludovica Bello (Donna Elvira), Ilya Lapich (Masetto) und Iris Marie Sojer (Zerlina) zu hören sein.

