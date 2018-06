Stars, Talente und Geheimtipps

Anzeige

Karlsruhe.Konzerte, Comedy, Disco: Das Zeltival des Karlsruher Tollhauses steht wieder an und hat bis in den August ein knallvolles Programm zu bieten. Einige Kracher sind bereits ausverkauft, etwa der Auftritt von Jeff Beck am 5. Juli und Michael Mittermeiers Show einen Tag zuvor. Doch für viele weitere sehens- und hörenswerte Termine gibt es glücklicherweise noch Karten.

„Musikerlegenden, Afrika und starke Frauen“ – so fassen die Macher das Programm des 24. Zeltivals zusammen. Und bei der Lektüre fragt man sich unwillkürlich, was sie sich für das im nächsten Jahr anstehende Jubiläum noch einfallen lassen wollen. Ein Auszug.

Programm Freitag, 29.6.: Fatoumata Diawara. Samstag, 30.6.: Das Lumpenpack. Sonntag, 1.7.: La Dame Blanche. Mittwoch, 4.7.: Michael Mittermeier (Ausverkauft). Donnerstag, 5.7.: Jeff Beck (Ausverkauft). Sonntag, 8.7.: Gisbert zu Knyphausen. Montag, 9.7.: HUDSON (Jack DeJohnette - John Scofield - John Medeski - Scott Colley). Donnerstag, 12.7.: Shantel & Bucovina Club Orkestar. Freitag, 13.7.: Alice Phoebe Lou. Samstag, 14.7.: Avishai Cohen. Samstag, 14.7., 22.30 Uhr: Tanzab Spezial. Montag, 16.7.: Ziggy Marley. Dienstag, 17.7.: Yael Deckelbaum & The Mothers. Mittwoch, 18.7.: Calexico. Donnerstag, 19.7.: Ladysmith Black Mambazo. Dienstag, 24.7.: Rosario Smowing. Mittwoch, 25.7.: Little Steven. Donnerstag, 26.7.: „Süden! Ritomiamo!“ (Werner Schmidbauer - Pippo Pollina - Martin Kälberer). Freitag, 27.7.: Rainald Grebe. Samstag, 28.7.: Daara J Family feat. Faada Freddy. Sonntag, 29.7.: Melody Gardot. Dienstag, 31.7.: Melissa Leaveaux. Mittwoch, 1.8.: Morcheeba. Donnerstag, 2.8.: Chico Trujillo. Freitag, 3.8.: Maximo Park. Samstag, 4.8., 15.30 Uhr: Deine Freunde. Sonntag, 5.8.: Imarhan. Konzertbeginn (wenn nicht anders angegeben) um 20.30 Uhr. Das Festival geht in einem Zelt direkt neben dem Kulturzentrum Tollhaus, Alter Schlachthof 35, 76131 Karlsruhe, über die Bühne. Infos und Karten unter www.tollhaus.de.

Afrikanischer Auftakt

Die Eröffnung bestreitet am Freitag, 29. Juni, Fatoumata Diawara aus Mali, die als eine der wichtigsten Vertreterinnen moderner afrikanischer Musik gefeiert wird. Aber auch sonst geht es international beim Zeltival zu – etwa mit Avishai Cohen (Israel, 14. Juli), Daara J Family feat. Faada Freddy (Südafrika, 28. Juli) und La Dame Blanche (Kuba, 1. Juli). Aus Kanada kommt die Singer/Songwriterin Mélissa Laveaux am Dienstag, 31. Juli, mit ihrem eigensinnigen, groovigen Jazz-Stil für ihr einziges Konzert nach Deutschland, Yael Deckelbaum & The Mothers (17. Juli) steht für die Frauenbewegung in Israel und Palästina und verbindet damit Welten. Eine volle Ladung Jazz und World Music gibt es wiederum von Hudson am Montag, 9. Juli, mit Jack DeJohnette, John Scofield, John Medeski und Scott Colley als legendenmäßig besetztes Quartett sowie von Melody Gardot (29. Juli), eine der aufregendsten musikalischen Entdeckungen dieses Jahrzehnts, die im Stile einer mysteriösen Nightclub-Diva wie aus einem Cinema-Noir-Klassiker zu entsteigen scheint und in ihrer Musik Elemente von Jazz, Blues, Swing und Folk mischt.