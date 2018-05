Start mit Rock, Pop und Reggae

Anzeige

Reggae gibt es am Samstag, 2. Juni, 17.30 Uhr, von Gentleman auf die Ohren. Seit mehr als 20 Jahren ist der Kölner im Musikgeschäft erfolgreich und kann in seinen CD-Koffer inzwischen acht Studioalben packen. Zum Zeltfestival bringt er außerdem neues Material mit, etwa zwei neue Singles, die er mit Gastbeiträgen von Dancehall-Superstar Sean Paul („Ovaload“) und Aloe Blacc („Imperfection“) aufgenommen hat.

Den Abschluss der ersten Festival-Runde machen dann drei Helden der Progressive-Rockgeschichte: Zu ihrem 50. Bühnenjubiläum kommen Jon Anderson (Gesang), Trevor Rabin (Gitarre) und Rick Wakeman als Yes featuring ARW am Dienstag, 5. Juni, 19.30 Uhr, mit ihrem einzigen Deutschlandkonzert nach Mannheim ins Palastzelt am Reitstadion. sdo

