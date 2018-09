Voller Selbstironie: Madeleine Sauveur. © Sandra Mulhi

Mannheim.Sie ist eine Spezialistin, wenn es um Missverständnisse geht, und sie ist um keine Antwort verlegen: Kabarettistin Madeleine Sauveur tritt am Samstag, 29. September, 20 Uhr, in Gehrings Kommode in Mannheim-Neckarau auf. Ihr Programm trägt den vielsagenden Titel: „Sex kommt auch drin vor“.

Zwischen High Heels und Rollator ist Madeleine Sauveur mehr als klar: Es müssen noch einmal neue Horizonte her, bevor es bergab geht. Begleitet von Clemens Maria Kitschen am Piano, kämpft die 58-Jährige mit den Widrigkeiten des Älterwerdens, männlichen Gesprächspartnern und selbstironischen Erkenntnissen. Eine davon: Wenn das Leben sowieso schon chaotisch ist, braucht man auch nicht aufzuräumen.

Außerdem hat die ausgebildete Sängerin Chansons parat, wie sie das Leben schreibt und sie ihr kongenialer Partner auf die Tasten bringt. So wandert Madeleine Sauveur einmal mehr auf dem schmalen Grat zwischen Sternstunden und Schrecksekunden, bevor sie zur humoristischen Punktlandung ansetzt. sdo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.09.2018