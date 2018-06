Sternwarte geöffnet

Anzeige

Mannheim.Sie ist nicht nur eines der ältesten noch existierenden barocken Bauwerke der Quadratestadt, sondern zugleich Symbol für die große Bedeutung der Wissenschaften in der Ära des Kurfürsten Carl Theodor: die Sternwarte. Am Sonntag, 24. Juni, ist sie von 11 bis 13 Uhr – bei freiem Eintritt – wieder einmal geöffnet. Mitglieder vom Aktionsbündnis „Alte Sternwarte“ machen ehrenamtlich die teils winzigen, verwinkelten und dann doch wieder großzügigen, lichtdurchfluteten Räume des achteckigen Baus zugänglich. Die „Astro-Scouts“ vom Planetarium bieten eine Sonnenbeobachtung an, und vom Turm aus kann man auch eine ganz herrliche Aussicht genießen. pwr