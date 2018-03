Stilvoller Feierabend

Anzeige

Ludwigshafen.Beim nächsten Chill-out-Konzert im BASF-Gesellschafterhaus am Donnerstag, 22. Februar, 19.30 Uhr, trifft Mittelalter auf Irish Folk: Ala Aurea, ein Ensemble für mittelalterliche Musik, hat Caoimhín Ó Raghallaigh an der Fiddle zu Gast. Gemeinsam spüren die Musiker der klanglichen Tradition der Grünen Insel in frühen Zeiten nach.

Trinklieder, Minnesang, Tafelrunden mit Wein und üppigen Mahlzeiten, irische Pubs mit ausgelassener Musik und Tanz – weit weg voneinander sind beide Vorlagen nicht wirklich. Das typische Instrumentarium der Grünen Insel – Dudelsäcke, Pfeifen, Trommeln und vor allem Geigen, dazu das mittelalterliche Pendant mit Laute, Psalter und Drehleier – trifft auf die Künste eines der bekanntesten professionellen Fiddlers Irlands, Caoimhín Ó Raghallaigh. Er spielt eine zehnsaitige Geige mit einem besonderen, sonoren Klang.

48 Euro kostet der Eintritt zu diesem außergewöhnlichen Konzert; im Eintrittspreis sind Speisen und Getränke enthalten. Info: Donnerstag, 22. Februar, 19.30 Uhr, BASF-Gesellschafterhaus, Ludwigshafen. Karten zu 48 Euro (inklusive Speisen und Getränke) unter basf.com. sdo