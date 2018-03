Stimmkräftig und locker im Ton

Anzeige

Worms.Nur noch wenige Plätze waren zum Redaktionsschluss für „2. Wormser Rudelsingen“ verfügbar, das am Donnerstag, 15. März, um 19.30 Uhr mit neuem Programm im Lincoln Theater (Obermarkt 10) ausgerichtet wird. Das zugrundeliegende Konzept: In lockerer Atmosphäre treffen sich sich Menschen jeden Alters, um gemeinsam Hits und Gassenhauer von damals bis heute zu singen. Dabei werden sie live vom Sänger und Pianisten begleitet – die Texte werden mittels Projektor an die Wand geworfen. Das original Rudelsingen ist inzwischen mit zehn Teams in über 100 Städten in ganz Deutschland unterwegs. Interessierte können sich unter rudelsingen.de anmelden. Der Eintritt kostet zehn Euro, ermäßigt acht Euro und wird an der Abendkasse bezahlt. Einlass um 18.30 Uhr. mav