Stockhausens „Tierkreis“ ist auch dabei

Hirschberg.Alexander Fleischer hat sich in Hirschberg an der Bergstraße viel vorgenommen: Er will die Causa Lied vorantreiben, also dem Kunstlied ein Stück weit zu mehr Popularität verhelfen. Fleischer selbst ist Pianist und vor allem Liedbegleiter und hat deshalb das Hirschberger Liedfest gegründet, das in diesem Jahr in der Alten Synagoge bereits zum zweiten Mal stattfinden wird.

Auf dem Programm stehen wichtige Werke: Am Freitag, 19. Oktober, erklingt um 20 Uhr der beste Liederzyklus aller Zeiten – Schuberts „Winterreise“ nach den Gedichten Wilhelm Müllers, denen sich Bariton Tobias Berndt annehmen wird.

Am Folgetag, 20. Oktober, wird Bariton Peter Schöne den im Jahr 2000 entstandenen Liederzyklus „Neue Dichter Lieben“ von Moritz Eggert aufführen. Am 21. Oktober, Sonntag, widmet sich das kleine Festival den Kindern und bringt in Kooperation mit der Liedklasse der Mannheimer Musikhochschule um 11 Uhr Karlheinz Stockhausens „Tierkreis“ (12 Stücke zu den Tierkreiszeichen) auf die Bühne.

Den Abschluss macht dann am Sonntag, 21. Oktober, um 17 Uhr Sopranistin Mirella Hagen, die sich Liedern von Lili Boulanger, Richard Strauss und Alban Berg widmet. Bei allen Liederabenden spielt Fleischer selbst Klavier. dms

19.-21. Oktober (Einzelkarten: 15/12 Euro, Kombiticket: 36/30 Euro, Info: 0177/8 96 96 88).

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.10.2018