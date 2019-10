Stöbern, feilschen, kaufen

Mannheim.Am Freitag, 11. Oktober, öffnen sich auf dem Maimarktgelände die Tore zu Europas größtem Oldtimer-Markt. Drei Tage dreht sich bei der Veterama alles um alte Kraftfahrzeuge – Autos und Motorräder, Ersatzteile und Bekleidung sowie Literatur und Accessoires sind zu sehen und zu kaufen. „Auf 260 000 Quadratmetern wird gesucht, gefunden, gefeilscht und getauscht“, heißt es von Seiten des Veranstalters, der Veterama GmbH.

Händler aus ganz Europa reisen nach Mannheim, um ihre Produkte zu verkaufen und Neues zu erwerben. Die erwarteten 50 000 Besucher dürfen sich auf mehr als 4000 Aussteller freuen, die sich auf einer Fläche von 260 000 Quadratmetern präsentieren. „Ob Sie für Ihren Ford, Porsche oder Ihr Miele-Fahrrad Ersatzteile suchen – bei uns werden Sie fündig“, verspricht Organisator Winfried A. Seidel.

Raritäten gesucht

Wer alle Stände besuchen will, muss eine Strecke von rund 18 Kilometern ablaufen. Wem das zu viel ist, der kann die kostenlose Shuttlebahn nutzen, die an allen drei Tagen auf dem Maimarktgelände verkehrt.

Jedes Jahr entdecken Sammler beim Stöbern verschollen geglaubte Stücke und echte Raritäten. Die Veterama – der Name ist die Abkürzung für „Veteranen Markt Mannheim“ – wurde 1975 von den beiden Oldtimer-Sammlern Winfried A. Seidel und Walter Metz ins Leben gerufen. 30 Händler mit Klapptischen bedienten damals das Interesse der 1500 Besucher. Im Laufe der Jahre wuchs die Veranstaltung, 1985 erfolgte der Umzug auf das Maimarktgelände.

Am Freitag hat die Veterama von 12 bis 20 Uhr geöffnet, am Samstag von 8.30 bis 18 Uhr und am Sonntag von 8.30 bis 16 Uhr. Die Veranstalter empfehlen die Anreise mit Öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Stadtbahnlinie 6 hält direkt am Haupteingang des Maimarkgeländes. Für Pkw- und Wohnmobil-Fahrer steht ein kostenpflichtiger Parkplatz zur Verfügung

Nur wer sich ein Premium-Ticket für 30 Euro sichert, kann die Veterama bereits am Freitag sowie zusätzlich am Samstag und Sonntag besuchen. Ein Kombiticket, das für Samstag und Sonntag gilt, kostet 22 Euro, eine Tageskarte für einen der beiden Tage 15 Euro. Das Familienticket gilt nur am Sonntag und kostet 26 Euro. Schüler und Studenten zahlen für eine Tageskarte 13 Euro. Alle Tickets können online oder an der Tageskasse erworben werden. tbö

