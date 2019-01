Story eines Geniestreichs

Mannheim.Die Geschichte begann in Mannheim – und hat bis heute Auswirkungen auf die ganze Welt: Karl Drais erfand 1817 das Fahrrad in der Quadratestadt. Zum Jubiläum im vergangenen Jahr brachten Georg Veit, Rino Galiano und Michael Herberger ein Musical auf die Capitol-Bühne. Am Samstag, 19. Januar, 20 Uhr, ist „Karl Drais – die treibende Kraft“ zum letzten Mal zu sehen.

Die Geschichte des Fahrrads ist eng mit Mannheim verknüpft, denn im Quadrat M1 nahm sie ihren Anfang. Dort saß Karl Drais und sinnierte über eine alternative Fortbewegungsmethode, um nach Missernten und einbrechender Wirtschaft die Transportwege aufrechtzuerhalten. Veit verknüpft die Geschichte des Erfinders mit dem damaligen Zeitgeschehen; die Lieder Michael Herbergers und Rino Galianos sorgt für einen treibenden Puls, und das hochkarätige Ensemble – Sascha Krebs, Galiano, Stefan Müller-Ruppert, Marion La Marché, Beatrix Reiterer, Hanna Gandor – bringt alles auf die Bühne. sdo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.01.2019