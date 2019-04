Strandsaison startet

Mannheim.Die Füße im Sand, den Neckar im Blick und ein kühles Getränk in der Hand – ab Gründonnerstag können Mannheimer bei gutem Wetter wieder an der Kurpfalzbrücke die Sonne genießen: Der OEG Citybeach am Friedrichsring 48 öffnet.

Events mit DJs

Wie in den vergangenen Jahren sind auch diese Saison wieder Partys und Veranstaltungen mit Musik und DJs geplant. Am Samstag, 20. April, wird direkt zum Saisonauftakt ein DJ auflegen.

Cocktails, Longdrinks oder Getränke ohne Alkohol bringen die Bedienungen direkt zum Liegestuhl. Dieses Jahr neu: Burger mit hausgemachten Pattys. Ansonsten gibt es wie gewohnt Flammkuchen, Salate, Currywurst, Hähnchenbrust und Paninis.

Montag bis Freitag öffnet der Citybeach von 16 Uhr bis maximal 1 Uhr. Am Wochenende und an Feiertagen stehen die Liegestühle schon um 12 Uhr bereit. Essen gibt es bis 22 Uhr. Bei schlechtem Wetter bleibt der Strand geschlossen. Sobald es aufhört zu regnen, öffnet die Location aber wieder. Auf der Webseite gibt es einen Hinweis, ob offen ist oder nicht. Außerdem können die Besucher telefonisch nachfragen. ham

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 11.04.2019