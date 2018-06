Street-Art in den Quadraten erkunden

Anzeige

Mannheim.Zwölf bunte Hauswände verstecken sich zwischen den sonst einfarbigen Fassaden Mannheims. Fünf der sogenannten „Murals“, also große Wandgemälde, werden bei der neuen Stadtführung „Stadt.Wand.Kunst – Street Art in Mannheim“ am Sonntag, 1. Juni, besichtigt.

Bunte Hauswände

Die Galerie Stadt.Wand.Kunst lädt seit 2013 nationale und internationale Künstler nach Mannheim ein, die Hausfassaden in farbige Kunstwerke verwandeln. Die Stadtführung zu den Wänden in den Quadraten startet um 14 Uhr und dauert rund anderthalb Stunden. Der Treffpunkt ist am Wandgemälde in F 6, 1 bis 5. Die Teilnahme kostet sechs Euro Eintritt.

Die klassischen Sehenswürdigkeiten der Stadt können die Teilnehmer des Rundgangs „Modernes und historisches Mannheim“besichtigen. Die Führung beginnt am Samstag, 30. Juni, um 14.30 Uhr am Eingang der Schlosskirche am Barockschloss, dem ehemaligen Sitz des Kurfürsten und seines Hofstaats. Von dort aus geht es zu Fuß in die Quadrate – das Zentrum der Stadt. Von der Einkaufsstraße dort – den Planken – werden Abstecher zu Monumenten und Denkmälern gemacht. Alte und moderne Architektur kann bei dem Rundgang besichtigt werden. Die Tour dauert rund zwei Stunden und kostet sechs Euro Eintritt.