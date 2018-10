Streichtrios im Zeughaus

Mannheim.Gegenüber dem Streichquartett führt das Streichtrio ein Schattendasein – ein Umstand, dem die Kammermusik Mannheim e.V. in Kooperation mit den Reiss-Engelhorn-Museen entgegenwirken möchte: Das „Streichquartett“-Konzert am 24. Oktober, 20 Uhr, im Florian-Waldeck-Saal im Museum Zeughaus, C 5, widmet sich allein den großen Kompositionen Mozarts, Schuberts und Ravels für die kleine Besetzung.

Es spielen die international erfolgreiche Geigerin Nurit Stark, der mit zahlreichen Preisen bedachte Bratschist Georgy Kovalev sowie die vielfach prämierte Cellistin Ella van Poucke. Die renommierten Solisten präsentierten sich weltweit bereits in verschiedenen Zusammensetzungen als Duo und Trio. onat

