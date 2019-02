Streifzug durch die Geschichte

Heidelberg.Wer mehr über die Heidelberger Geschichte erfahren oder die Stadt aus neuen Blickwinkeln kennenlernen will, hat dazu am kommenden Wochenende Gelegenheit: Anlässlich des Weltgästeführertags zum Thema „BAUeinHAUS“ laden die Heidelberger Gästeführer am Samstag und Sonntag, 23. und 24. Januar, zu insgesamt sieben Führungen ein.

Treffpunkt ist am Samstag um 14 Uhr vor der Zeughausmensa (Marstallhof 3); sechs Führungen stehen an diesem Tag auf dem Programm, und zwar unter den Titeln „Heidelberg On The Rocks – ein Streifzug durch 400 Millionen Jahre spannende Erdgeschichte“, „Zeichen und Steine – Zunftzeichen, Wappen und Ornamente“, „Universität – ein tieferer Blick auf die Gebäude der Alma Mater“, „Jüdisches Leben in Heidelberg“, „Der Heidelberger Wiederaufbau im Barock“ und „In welchem Stil sollen wir bauen? – Eine spannende Kostümführung“. Die Mitarbeiter der Zentralmensa bieten heißen Kaffee gegen kalten Füße und freuen sich, wenn sich Besucher bei ihnen vor der Führung für den 60- bis 90-minütigen Spaziergang stärken, teilt der Beirat Heidelberger Gästeführer mit.

Am Sonntag, 14 Uhr, beginnt dann vor den „SkyLabs“ in der Max-Jarecki-Straße 8 ein Spaziergang durch die Bahnstadt, Heidelbergs modernsten Stadtteil. Die Führungen sind kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht nötig. Der Spendenerlös soll dem Herzensprojekt der Gästeführer zugutekommen: der Finanzierung der „Mutperlen“ für die onkologische Station der Kinderklinik. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.02.2019