Streunender Zweifler

Schwetzingen.Hesses Roman erschien 1927 und erzählt packend von Harry Haller, der sich „Steppenwolf“ nennt, getrieben von gesellschaftlicher Anpassung und gleichzeitig dem Bedürfnis nach Individualität. So ist Harry „zwischen die Zeiten gerutscht“. Er beschließt, seinem Leben an seinem fünfzigsten Geburtstag ein Ende zu setzen. Doch dann passieren wunderliche Dinge: Er trifft auf das „Magische Theater“, bekommt ein Traktat über sich selbst in die Hände und macht Bekanntschaft mit Hermine. Das Leben beginnt...

Premiere ist am 5. Oktober, 20 Uhr, im Theater am Puls, Marstallstraße 51. Weitere Aufführungen sind am 19.10. sowie am 8. November. Karten: 062 02/9 26 99 96. rcl

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 02.10.2019