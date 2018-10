Studio 54 im Weinkeller

Bad Dürkheim.Zu einer Sonderausgabe der Ü 30-Partyreihe „Disco Deluxe“ lädt Partymacher Marco Kuhn ein. Am kommenden Samstag, 13. Oktober, wird in den Räumlichkeiten des Weinguts Fitz Ritter am Bad Dürkheimer Weinfass gefeiert.

Der jahrhundertealte Kreuzgewölbesaal soll sich an diesem Abend in eine erstklassige Partylocation verwandeln. Passend dazu steht der Abend unter dem Motto Wine Club.

An den Plattenspielern steht DJane Simone, die an diesem Abend zuständig ist für Dance-Classics, legendäre Hits der 90er und 2000er, House-Klassiker – und natürlich auch aktuelle Hits.

Bei der „Ü 30 Deluxe“-Reihe sind auch unter 30er willkommen, ab 26 Jahre, um genau zu sein. Die Partyreihe „Disco Deluxe“ setzt auf das Kleidungsmotto „Dress to impress!“, ein gepflegtes Erscheinungsbild wird vorausgesetzt.

„Hier könnt ihr tanzen, feiern, flirten. Wild feiern. Flirten. Schwofen. Tanzen. Feiern. Trinken. Spaß haben. Euch zum Beat bewegen. Euch vom Beat mitreisen lassen“, schreiben die Partymacher in ihrer Ankündigung. Dazu soll es auch im Weinkeller in der Pfalz einen „Hauch von Studio 54“ geben.

Los geht es am Samstag, 13. Oktober, ab 20 Uhr im Weingut Fitz-Ritter in Bad Dürkheim. Tickets an der Abendkasse 15 Euro, solange der Vorrat reicht. Infos und Vorverkauf unter www.foreverdisco.de. red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 11.10.2018