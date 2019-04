Stuttgarter Label zu Gast

Ludwigshafen.Die From-Another-Mind-Crew bringt die Energie der Nacht im Loft Club in Ludwigshafen auf die Tanzfläche. Zu Gast sind insgesamt acht DJs aus Stuttgart, die am Sonntag für rhythmische Ostern sorgen. Darunter: Paula Temple. Die Wahl-Berlinerin geht ihren eigenen, einzigartigen musikalischen Weg. Sie hat sich auf einen noisy, kraftvollen Techno-Sound spezialisiert. Dabei steht der Tacho selten unter 200 Prozent. Ihre erfrischende Hochspannungsmusik hat Temple an die Spitze der Techno-Szene gebracht.

Gern gehört

Anethas Musik ist inspiriert von New Wave und Electronic Music. Ihre Tracks bewegen sich immer zwischen treibenden Beats, melancholischen Melodien und kraftvollen Grooves. Ihre Track-Auswahl zeigt: Anetha weiß, wie man die Leute zum Tanzen bringt. Sie nimmt ihre Fans mit auf eine intensive und pulsierende Reise.

Im Loft Club bereits bekannt und gern gehört sind SHDW & Obscure Shape. Mit zeitlosen Releases auf dem Berliner Imprint Rekids und ihrem eigenen Label From Another Mind haben die beiden bereits einen bleibenden Eindruck im Genre Techno hinterlassen. Ihr Sound ist prall an verschiedenen musikalischen Einflüssen aus Acid, klassischem Techno, EBM und Rave. Außerdem spielen Silent-One, Javier Bähr, Ovon und Impulsive Silence sowie Namek.

Die kraftvolle Techno-Ladung gibt es am Sonntag, 21. April, von 23 bis 7 Uhr im Loft Club. jeb

