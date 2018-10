Suche nach dem neuen Filmstar auf vier Pfoten

Mannheim.Zum ersten Mal findet in der Maimarkthalle in Mannheim am Samstag und Sonntag, 27. und 28. Oktober, das Event „Mein Hund – Partner auf vier Pfoten“ statt. Es handelt sich um eine Informations- und Verkaufsausstellung rund um den Hund.

Aussteller zeigen eine Auswahl an Hundezubehör. Von 11 bis 18 Uhr kann die Messe besucht werden, der Eintritt kostet für Erwachsene sechs Euro, ermäßigt fünf Euro, und Kinder bis 12 Jahren in Begleitung Erwachsener müssen nichts zahlen.

Ein besonderes Highlight, so die Veranstalter, ist das kostenlose Hunde-Casting. Die bekannte Filmtieragentur von Aurelia Franke-Hornung ist immer auf der Suche nach geeigneten Nachwuchstalenten. Auf der „Mein Hund“ wurden schon zahlreiche, talentierte Vierbeiner entdeckt, heißt es. Sie sind heute gefragte Hauptdarsteller für Werbespots, Spielfilme oder Serien.

Manch ein Besitzer weiß gar nicht, dass in seinem Hund so viel Potenzial steckt. Aber schon bei den ersten Schritten über den roten Teppich hat Aurelia Franke-Hornung den Blick dafür. Daher sind nicht die großen Kunststücke wichtig, sondern eher ein witziges oder besonderes Aussehen ist gefragt. Ein Grundgehorsam sollte natürlich gegeben sein, schreiben die Veranstalter. Jeder Besucher kann sich mit seinem Vierbeiner auf der Hundemesse anmelden und am Casting teilnehmen.

Impfausweis nötig

An den Verkaufsständen ist die Vielfalt der ausgestellten Produkte riesig. Die Firma Bobi ist bekannt für ihre Hundebetten. Halsbänder der besonderen Art stellt die Firma von Lutz Insel her. Die Leinen und Halsbänder sind in Deutschland gefertigte Unikate. Wenn es um Maßanfertigungen von Funktions- und Allwetterkleidung für Hunde geht, dann ist die Firma RR DOG’S WARE ein kompetenter Ansprechpartner. Sie hat sich auf Hundemäntel spezialisiert. Familie Düring hat auch an die dunkle Jahreszeit, beziehungsweise an die Jagd gedacht. Sie passen auf Maß Warn- und Leuchtwesten für den Vierbeiner an. Sie zeigen die Kollektion in einer Modenschau und beraten die Besucher am Stand. Die erste „Mein Hund“ wird den Besuchern viele Einblicke geben. Hunde finden natürlich Einlass in die Veranstaltung, sie benötigen nur einen gültigen Impfausweis. ena

