Suche nach der realen Liebe

Mannheim.Zum 30. Jubiläum des Nostos Tanztheaters zeigt die Choreografin Christina Liakopoyloy am Samstag, 21. September, 19 Uhr, ein Tanzstück für Groß und Klein: Ausgehend von Hans Christian Andersens Märchen „Die Hirtin und der Schornsteinfeger“ hat die Heidelberger Choreografin sich mit Fragen über die Liebe befasst: Was liebt man? Was man selbst ist? Was man war? Was man sein möchte? Zwei Tänzer und zwei Schauspieler zeigen dazu ein fantasiereiches Tanzstück. Es erzählt tänzerisch von der Suche nach der wirklichen Liebe. Das Stück heißt „Passing Through the Dark“ – und mit seiner Aufführung feiert das EinTanzHaus an diesem Samstag gleich einmal die erste Premiere der neuen Spielzeit.

30 Jahre Kreativität

Die Premiere von Passing Through the Dark wird von einer Ausstellung mit Fotografien von Alexander Ehhalt begleitet, die 30 Jahre kreatives Schaffen würdigen. 1989 wurde das Nostos Tanztheater als interdisziplinäre, freie Company von Christina Liakopoyloy in Mannheim gegründet. Bislang entstanden über 20 abendfüllende Produktionen. Die aus Athen stammende Choreografin, die als Tänzerin unter anderem bei Johann Kresnik wirkte, will mit ihrem Tanztheater erzählen und das emotionale Zentrum der Menschen berühren. see

