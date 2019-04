Suche nach „Neuland“

Schwetzingen.Heike Hoffmann, die die Festspiele in der Spargelstadt ab Freitag zum vierten Mal kuratiert, hatte ja schon im Vorfeld dieser Zeitung gesagt, dass sie „den globalisierten Musikmarkt, wo alle überall dasselbe spielen“, nicht mag. Das, was sie gern möge, nämlich Programme mit Künstlern entwickeln, gehe nicht. „Viele“, so Hoffmann, „haben bei ihrem Konzertpensum kaum Zeit, zwischendurch Neues zu erarbeiten. Das führt dazu, dass nur noch ein oder zwei Programme jährlich angeboten werden und wir überall dasselbe hören.“

Sie aber wolle auch 2019 mit dem Motto „Neuland“ Bezüge innerhalb des Gesamtprogramms herstellen, auch Ungewohntes riskieren. Hoffmann: „Deshalb lade ich Künstler ein, die sich darauf einlassen, weil sie nicht oder noch nicht zu den großen Namen gehören.“

Für die Festspiele bedeutet das: weniger Glamour als früher, was dem Südwestrundfunk insofern entgegenkommt, als er seit Jahren systematisch spart. So sind die Festspiele seit Hoffmanns Zeit abgerückt von der eisernen Schwetzinger Tradition, jedes Jahr eine inszenierte Opernuraufführung und eine Wiederentdeckung auf die Bühne des Rokokotheaters zu bringen. „Wir müssen nicht in dem Schema weiterdenken“, sagt Hoffmann zuletzt.

So steht auch in diesem Jahr nur ein inszeniertes Musiktheater auf dem Programm: Elena Mendozas und Matthias Rebstocks „Der Fall Babel“ – ein Auftragswerk zu einem ebenso alten wie aktuellen Stoff: dem Mythos um den Bau des Babylonischen Turms – ein Sujet, das sich wunderbar einreiht in die Kommunikationsproblematik in Zeiten großer Migrationsbewegungen.

Schola Heidelberg dabei

Das Besondere an dem Abend dürfte sein, dass nicht, wie üblich, ein Orchester im Graben sitzt und Sänger auf der Bühne agieren, sondern dass die Schola Heidelberg unter der Leitung von Walter Nußbaum solistisch agiert und singt, allein von den Schlagzeugern Tobias Dutschke, Martin Homann und Almut Lustig sowie Klängen des SWR Experimentalstudios begleitet. Auch Schauspieler kommen zum Einsatz. Der Abend wird nur zweimal gegeben: zum Auftakt am 26. April (19 Uhr) sowie am 28. April (18 Uhr).

Bei der zweiten Oper, die konzertant gespielt wird, ist Dominique Horwitz Sprecher. Es ist die deutsche Erstaufführung des Operneinakters „L’isle déserte“ des Mannheimer Komponisten Franz Ignaz Beck. Horwitz ist wie auch der Klarinettist Andreas Ottensamer und der Cellist Jean-Guihen Queyras Residenzkünstler der Festspiele.

Mit dem Rittersaal im Mannheimer Schloss und der Alten Wollfabrik in Schwetzingen werden zwei neue Spielorte erschlossen. Das SWR Symphonieorchester ist mit zwei Konzerten unter Alessandro de Marchi und Nicholas McGegan dabei. Den Abschluss bildet „Silent Songs into the wild“ – laut Festival „ein bewegender Schubert-Abend mit der international gefeierten Compagnie Nico and the Navigators“.

Aber auch dazwischen bieten die insgesamt 52 Veranstaltungen viel Vertrautes: Die Streichquartett-Matineen werden vom Vision String Quartet, dem Cuarteto Casals, dem Chiaroscuro Quartet und dem Jerusalem Quartet gestaltet. Und das Artemis Quartett verabschiedet sich in seiner bisherigen Formation – und präsentiert sich neu.

In den fünf Konzerten der fest etablierten Reihe „Grenzgänge“ zeigen sich die beiden Residenzkünstler mit genreübergreifendem Programmen, begegnet zeitgenössische Musik traditionellem Flamenco oder Musik aus dem türkischen und arabischen Raum.

„Winterreise“ mit Elsner

Dann stehen Frauen im Zentrum: Die Schauspielerin Ulrike Krumbiegel und die Capella de la Torre gestalten zwei Abende zu den „Wegbereiterinnen“ Christine de Pizan und Margarete von Navarra. Christiane Karg und Thomas Quasthoff widmen sich einer anderen einflussreichen Frau: Louise de Vilmorin. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Kammerkonzerte, Klavier- und Liederabende hochkarätiger Ensembles und Künstler wie Christian Elsner mit Schuberts „Winterreise“, Simone Kermes mit Concerto Köln oder Pegah Ferydoni mit der Lautten Compagney, die Pianisten Martin Helmchen und Piotr Anderszewski. Auch Debütanten sind wieder dabei: darunter das Trío Arbós (Spanien) oder Arianna Savalls Gruppe Hirundo Maris.

