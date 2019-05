Supergruppe in Aktion

Mannheim.Seit den 1960ern sind sie eine Supergruppe des Soul: Mit Hits wie „Papa Was A Rolling Stone“, „My Girl“ und „Treat Her Like A Lady“ haben sie mehr als 100 Millionen Tonträger verkauft. Mit zwei der Originalstimmen treten The Temptations am Freitag, 24. Mai, 20 Uhr, im Mannheimer Capitol auf.

Mit dem Motown-Label schrieben The Temptations Musikgeschichte und bringen mit ihren Ohrwurm-Garanten auch heute noch weltweit Menschen zum Tanzen. Ganz selbstverständlich gehören auch die entsprechenden Choreografien zu ihren Konzerten: Tanz- und Show-Einlagen sind ein Markenzeichen der Gruppe, einer der ersten Boygroups im heutigen Sinne überhaupt. An Bord ist neben dem Gründungsmitglied Otis Williams auch Glenn Leonhard, der schon in den 1970ern mit den Temptations Erfolge feierte. Gemeinsam wollen sie die goldenen Soul-Zeiten wieder lebendig werden lassen. sdo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.05.2019

Freitag, 24. Mai, 20 Uhr, Capitol, Mannheim; Karten für 39,40 bis 51,50 Euro unter Telefon 0621/336 73 33.