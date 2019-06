Sweet Soul Revue feiert

Am Samstag in Weinheim: die Sweet Soul Revue. © SSMR

Weinheim.Die Geburtstags-Tour der Sweet Soul Music Revue geht weiter – am Samstag, 22. Juni, 19 Uhr, im Weinheimer Schlosshof. Zehn Jahre ist die Show inzwischen alt und hat sich in großer Besetzung inklusive Bläsern immer noch den größten Soul-Hits der 60er- und 70er-Jahre verschrieben: von Ray Charles, Stevie Wonder, Etta James und Aretha Franklin, um nur einige partytaugliche Vorlagen zu nennen. Es gibt noch Karten für das Open-air-Konzert; unter Telefon 01806/700733 kosten sie 33,10 Euro plus Gebühren. sdo

