Mannheim.An diesem Abend soll es heiß hergehen im Mannheimer Jazzclub Ella & Louis: Am Freitag, 21. Februar, um 20 Uhr, spielt das Trio My Lady Swing auf zum Tanz. Katrin Armani (Gesang, Stepptanz), Tanja Mathias-Heintz (Piano, Fußrassel) und Shania Moehrke (Bass) wollen den Club in eine heiße Swing-Location verwandeln. Swing tanzen ist erwünscht, Lindy Hop und Charleston werden in einer Einführung gezeigt. gespi

