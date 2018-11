Swingende Lieder mit französischem Esprit

Mannheim.Im John-Deere-Forum in Mannheim präsentiert die Gruppe Moi et les Autres am Sonntag, 18. November, 19 Uhr, ihre neue CD „Départ“ – mit Swing-Chansons in Quintett-Besetzung.

Von den Trommelrhythmen Afrikas über Sinti-Jazz bis hin zum amerikanischen Electro-Swing reichen die Einflüsse, mit denen Sängerin Juliette Brousset und ihre Musiker spielen. Zu hören sind an der Gitarre David Heintz, am Akkordeon Eric Dann, am Bass Andreas Büschelberger und am Schlagzeug Simon Tobias Ostheim. Gemeinsam haben sie den typischen Sound der Band entwickelt, eine Mischung aus Jazz und Chanson.

Zu den französischsprachigen Songs gibt es kurze Einführungen auf Deutsch, dazu passende Dia-Motive aus dem Projektor, sodass sich die Liedtexte selbst erklären und man sich voll auf die Musik konzentrieren kann. sdo

