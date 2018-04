Szene-Urgestein feiert bei „Jazz im Busch“ Geburtstag

Anzeige

Mannheim.Die Konzertreihe „Jazz im Busch“ geht weiter – mit einem Urgestein der regionalen Jazzszene, der sich als Sidemen vieler internationaler Größen rühmen kann: Rainer Pusch gestaltet mit seinem Saxophon den Abend am Donnerstag, 26. April, 20 Uhr, im Laboratorium 17 im Mannheimer Jungbusch (Jungbuschstraße 17). Begleitet wird er „von den üblichen Verdächtigen“, wie es in der Ankündigung heißt. Es könnte ein besonderes Konzert werden, hat Pusch an diesem Tag doch just seinen 64. Geburtstag.

Von Mannheim nach New York

Saxophonist, Komponist, Arrangeur: Rainer Pusch ist mit seiner Musik seit drei Jahrzehnten gut im Geschäft. Seine Ausbildung und sein kreatives Schaffen führten den gebürtigen Nürnberger von Mannheim nach New York und zurück nach Heidelberg, wieder in die USA, durch Europa, Indien und Russland – und immer wieder zurück in seine Heimatstadt Mannheim.

Bei seinem Konzert im Laboratrium 17 wird Rainer Pusch von Udo Sailer am Piano, Thomas Netzsch am Bass und Arno Pfunder am Schlagzeug begleitet. Zwar hat der Noch-63-Jährige schon seit einigen Jahren kein eigenes Album mehr veröffentlicht, doch in seiner langjährigen Karriere findet sich mehr als ausreichend Material für einen unterhaltsamen, anspruchsvollen Abend. Der Eintritt beruht auf freiwilliger Basis. sdo