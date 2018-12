Szenen einer Ehe

Witzig: Margie Kinsky und Bill Mockridge. © Boris Breuer

Weinheim.Seit 33 Jahren ein Paar, sechsfache Eltern und so unterschiedlich wie Tag und Nacht – aber glücklich! „Hurra, wir lieben noch!“ heißt das Kabarettprogramm von Margie Kinsky und Bill Mockridge, mit dem sie am Sonntag, 9. Dezember, 19 Uhr, in der Alten Druckerei in Weinheim zu Gast sind. Genug Zündstoff sollten gute drei Jahrzehnte gemeinsamen Lebens doch liefern.

Genau das ist der Fall bei Kinsky und Mockridge, der temperamentvollen Römerin und dem aus der „Lindenstraße“ bekannten, bedächtigen Humoristen. Das Publikum in Weinheim darf sich auf witzige Szenen einer ganz besonderen Ehe freuen. sdo

Info: Sonntag, 9. Dezember, 19 Uhr, Alte Druckerei, Weinheim; Karten für 27 Euro plus Gebühren unter altedruckerei.com.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 06.12.2018