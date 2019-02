Szenengrößen legen auf

Heidelberg.Die niederländische Drum-&-Bass-Gruppe Black Sun Empire ist am Samstag, 2. März, im Saal der Heidelberger Halle 02 zu Gast. Außerdem runden die DJ-Kollektive State of Mind, Neonlight, Rido und Blindsight das musikalische Programm ab. Beginn der Veranstaltung ist um 21 Uhr.

Rollende Bässe

Mit ihrem technoiden Sound und den rollenden Basslines sind Black Sun Empire auf der dunklen Seite des Electro beheimatet. Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 entwickelten sie ihren unverkennbaren Stil, gefolgt von zahlreichen Singles sowie fünf Long Playern, mit denen sie sich ihren bis heute weltweit anerkannten Platz in der Drum-&-Bass-Szene sichern. Nach der im September 2012 veröffentlichten Erfolgs-LP „From The Shadows“, legte das Trio im Folgejahr mit einem Kollaborationsalbum, bestehend aus den bekanntesten Produzenten des Neurofunk, noch mal eine Schippe obendrauf. „Variations On Black“ stürmte sofort die Chartspitze der internationalen Drum-and-Bass-Charts und legte den nächsten Meilenstein ihrer Erfolgsgeschichte.

Unterstützt werden sie am kommenden Wochenende von ihren Labelkollegen State Of Mind, die aktuell ihre Album-Release-Tour spielen. Das Erfolgsduo stammt aus einer der entferntesten Ecken der Erde: Neuseeland. Längst haben sie sich einen festen Platz in der internationalen Szene gesichert.

Tickets sind im Vorverkauf erhältlich und kosten 20 Euro inklusive VRN-Ticket. mics

