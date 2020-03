Mannheim.Kreativ, jung, multikulturell – so definiert sich der Jungbusch selbst. Kenner von Szene- und Subkultur verbringen hier ihre Abendstunden, Kreative studieren an der Popakademie und Genießer speisen in den Restaurants. Nun soll der „pulsierende Stadtteil“, wie die Tourist Information ihn nennt, für Außenstehende erfahrbar gemacht werden. Bei der Stadtführung „Szeneviertel Jungbusch“ können Interessierte am Samstag, 13. März, die Einzigartigkeit der Nachbarschaft erfahren und sich ein Bild von ihr machen.

Die Tour kostet für Erwachsenen neun, für Kinder zwischen sechs und vierzehn Jahren sechs Euro. Von 18 Uhr bis etwa 19.30 Uhr wird ausgehend vom Treffpunkt Teufelsbrücke/Verlängerte Jungbuschstraße, das Quartier erkundet. Eine Voranmeldung bei der Tourist Information am Willy-Brandt-Platz 5 in Mannheim wird empfohlen. xmi

