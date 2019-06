Tabuloser Humor aus der Schweiz

Mannheim.Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und was ist eigentlich ein „Schmutzli“? Alain Frei ist aus der Schweiz angereist, um die deutschen Comedy-Gewohnheiten auf den Kopf zu stellen. Am Donnerstag, 20. Juni, um 20 Uhr, tritt er mit seinem Programm „Mach dich frei!“, mit dem er sich auch grundlegenden Fragen der Menschheit stellt, im Mannheimer Stadthaus N 1 auf. Frei kämpft gerne

gegen Vorurteile – vor allem gegen die Behauptung, Schweizer müssten neutral sein.

Der 36-Jährige ist regelmäßig im Fernsehen zu sehen, ist festes Mitglied von

RebellComedy, hat unzählige Kleinkunstpreise abgeräumt. Gerne spielt er mit Klischees, ist frech, tabulos und durchaus charmant – wenn er mal wieder den Finger in eine offene gesellschaftliche oder moralische Wunde legt. sdo

