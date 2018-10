Taktstocktitan mit Mahler

Mannheim.Die Pro-Arte-Saison im Mannheimer Rosengarten beginnt mit einem Paukenschlag aus Osten. Das Gewandhausorchester Leipzig kommt, mehr: Es kommt mit seinem neuen Kapellmeister Andris Nelsons und einem Programm, das aufhorchen lässt: Sopranistin Kristine Opolais wird sich im Mozartsaal in der ersten Hälfte Szenen und Arien aus „Eugen Onegin“ und „Pique Dame“ von Peter Iljitsch Tschaikowky widmen, bevor nach der Pause dann Gustav Mahlers erste Sinfonie erklingen wird („Titan“). Das weltbekannte Gewandhausorchester war zuletzt vor 15 Jahren in Mannheim, immer wieder habe Pro Arte versucht, es wieder zu verpflichten.

Mit Mahlers – übrigens in Leipzig entstandener – Erster hat Nelsons ein Werk gewählt, das bei seiner Uraufführung 1889 auf äußerst geteilte Meinung stieß. Von Begeisterung bis zu Entrüstung und Häme sollen die Reaktionen gereicht haben. Der berühmte Kulturkritiker Karl Kraus sprach von einer Aufspaltung des Publikums in „Mahlerfreunde und Mahlerhasser“. So weit wird es jetzt, 129 Jahre später nicht mehr kommen, Mahlers Erste gilt durchaus als die am einfachsten zu Hörende seiner insgesamt zehn Sinfonien. dms

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.10.2018