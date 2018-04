„Tannhäuser“ als Höhepunkt

Anzeige

Ein literarisch-musikalischer Leckerbissen wird das Gesprächskonzert zur Oper „Tannhäuser“ am 21. April um 10 Uhr im Oberen Foyer, zu dem Detlev Eisinger (Klavier) und Solisten des NTM bitten. Der ausgewiesene Wagner-Kenner Eisinger ist ein gerngesehener Gast bei in- und ausländischen Festivals.

Höhepunkt der diesjährigen Wagner-Tage ist die Wiederaufnahme von Richard Wagners „Tannhäuser“ in der Inszenierung von Chris Alexander, dirigiert von GMD Alexander Soddy, am 21. April um 18 Uhr im Opernhaus.

Zum Ausklang der Wagner-Tage ergreift ein Mann das Wort, der dem sächsischen Meister lebenslang gedient hat, in Mannheim, in Bayreuth und auf der ganzen Welt: Kammersänger Franz Mazura, Ehrenmitglied sowohl des Richard-Wagner-Verbands Mannheim-Kurpfalz wie auch des Nationaltheaters Mannheim. An seinem 94. Geburtstag, am 22. April um 10 Uhr also, wird das unfassbar vitale Universalgenie, auch als Rezitator sehr gefragt, im Oberen Foyer unter dem Titel „Minder ist oft mehr“ Texte von Christoph Martin Wieland lesen. Die Lesung wird durch Kristian Nyquist (Hammerklavier) musikalisch umrahmt.

