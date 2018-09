Tanz der Identitäten

Mannheim.Nach der heißen Sommerpause und einem überaus aufregenden Tanz- und Performance-Jahr startet das Eintanzhaus in der umgebauten Mannheimer Trinitatiskirche in die Herbst-Saison. Und dazu hat sich diese besondere Kreativstätte des zeitgenössischen Tanzes etwas Zündendes vorgenommen: eine Doppelvorstellung zum Thema Identität.

„Ich ist ein anderer“, heißt die berühmte Formel, die der französische Dichter Arthur Rimbaud 1871 für sein poetisches Credo setzte. In der Doppelvorstellung „Sexless Babe“ & „Supermann“ wird diese Entgrenzung des Seins neu formuliert und weiter getrieben. Zwei im Rhein-Neckar-Delta inzwischen für ihre zeitkritische Arbeitsweise bekannte Choreographen, Éric Trottier und Edan Gorlicki, bearbeiten das auch im 21. Jahrhundert immer noch für Debatten und Zündstoff sorgende Thema der Identität. Schließlich hat das Bundeskabinett gerade erst den Gesetzentwurf für eine dritte Geschlechtsoption gebilligt. Damit ist es intersexuellen Menschen gestattet, ihre Identität ins Geburtenregister eintragen zu lassen.

Im Eintanzhaus hat das La_Trottier Dance Collective von Éric Trottier seinen Sitz. Zusammen mit Daria Holme leitet der gebürtige Kanadier die künstlerischen Entscheidungen im denkmalgeschützten Bau.

Für sein Stück „Supermann“ lässt Trottier den Tänzer Evandro Pedroni in die Rolle der US-amerikanischen Comic-Legende schlüpfen. Mehrdeutig und doppelsinnig tanzt Pedroni diese Kultfigur und führt mit Trottiers Choreographie die übermenschlichen Fähigkeiten von Supermann ad absurdum. Daneben geht Edan Gorlickis „Sexless Babe“ auf eine rauschhafte Tour durch Zeichen und Gesten, die Identität scheinbar festschreiben, doch gleichzeitig ins Wanken bringen. Zur elektronischen Live-Musik von DJ Yana Heinstein schickt der aus Israel stammende und in Heidelberg lebende Choreograph Gorlicki den Tänzer Lorenzo Ponteprimo in den Kampfring der Geschlechter.

Info: Sexless Babe & Supermann: Fr, 21. September und Fr, 28. September, jeweils um 19:30 Uhr, Eintanzhaus (Mannheim, G4,4). Nach der Vorstellung am 28. September findet ein Gespräch an der Bar mit den Künstlern statt. www.eintanzhaus.de

